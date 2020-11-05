Сергей Кутенев поздравил победителей конкурса рисунков

5.11.2020 | 13:11 Культура, Новости

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В преддверии Дня народного единства НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», председателем попечительского совета которого является Кутенев Сергей Николаевич, организовала онлайн-конкурс детского рисунка среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ города Орла на тему «Сила страны в дружбе народов!»

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из направлений деятельности НКО «Социально-Культурный Фонд развития и инновации», — рассказывает председатель попечительского совета Сергей Кутенев.

«Будущее нашей страны “в руках наших детей”. Сегодня мы сообща должны показывать подрастающему поколению как правильно необходимо относится в своей Родине, к истории нашей страны, то есть сделать правильный посыл в их сознание. И поэтому нами было принято решение о проведении данного конкурса среди детей дошкольного возраста.»

Конкурс проводился в 21 октября по 03 ноября в онлайн формате, а 4 ноября были подведены итоги и опубликованы результаты в социальной сети ВКонтакте в группе НКО «Социально-культурный фонд развития и инноваций». На конкурс было представлено 32 работы, победители которого были определены путем открытого голосования в данной социальной сети.

Победителями конкурса стали:

1 место — Лутов Денис, МБДОУ Детский сад №79
2 место – Ададурова София, МБДОУ Детский сад №86
3 место – Казначеева Анна, МБДОУ Детский сад №22

Все желающие посмотреть работы победителей конкурса смогут это сделать на странице фонда.

ИА «Орелград»

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