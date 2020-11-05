У властей Орла снова появились претензии к благоустройству Медведевского леса

Качество работы второго подрядчика «оставляет желать лучшего».

Мэр Орла Юрий Парахин посчитал, что качество работ по благоустройству опушки Медведевского леса «оставляет желать лучшего». Об этом сообщает пресс-службы горадминистрации по итогам визита градоначальника на объект.

Как уже писал «Орелград», опушку Медведевского леса взялось доделывать ООО «Строительно-монтажное управление-19». Ему досталось 4,9 млн рублей, которые не успел освоить первый подрядчик — «Балтстройпроект».

— Уже установлено 33 опоры освещения, по 24 лавочки и урны, игровые площадки, контейнеры, завершено обустройство въезда и парковка. Также до 30 ноября 2020 года подрядчику предстоит установить систему видеонаблюдения и спортивный городок, доделать тропиночную сеть и подключить освещение, — рассказали о работе СМУ-19 в пресс-службе мэрии.

При этом уточняется, что новый мэр города качеством работы подрядчика остался недоволен. «Все выявленные изъяны ООО «Строительно-монтажное управление-19» исправляет за собственный счет», — сказано в пресс-релизе.

ИА «Орелград»