В ДТП с двумя фурами в Орле пострадал ребенок

Аварию спровоцировала иномарка, выехавшая на «встречку».

Вчера, 4 ноября в Орле произошло массовое ДТП с иномаркой и двумя фурами. В аварии пострадали женщина и ребенок.

На улице Поселковой две фуры столкнулись кабинами из-за выскочившей на встречную полосу легковушки. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Около 17.00 43-летний водитель «Фольксвагена Поло» двигался по улице Поселковой со стороны улицы Итальянской в направлении Городской. В районе дома №1 на Поселковой иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Фрейтлайнер» с прицепом. За рулем этой фуры был 35-летний водитель, который ехал по Поселковой со стороны Городской.

После столкновения с иномаркой грузовик врезался в другую фуру — «Рено-Премиум» под управлением 47-летнего водителя. Тот двигался по Поселковой со стороны Итальянской.

Сообщается, что в ДТП есть пострадавшие. По предварительной информации, помощь медиков потребовалась пассажирам «Фольксвагена»: 42-летней женщине и ребенку.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

ИА «Орелград»