В Орле прошлогодний бюджет обсудят в очном режиме

Несмотря на коронавирус, мероприятие пройдет в здании мэрии.

Орловский городской Совет народных депутатов анонсировал проведение публичных слушаний об исполнении бюджета областной столицы за 2019 год. Мероприятие пройдет 12 ноября 2020 года в 16.00 часов в большом зале администрации города. Как сообщила пресс-служба городского парламента, предложения, рекомендации и замечания по нему в горсовете будут принимать до 11 ноября включительно.

«Мероприятие будет проведено в большом зале, с соблюдением необходимой социальной дистанции, а также присутствующие будут с индивидуальными средствами защиты», — пояснил Тимур Алексеевич, глава комитета по бюджету.

Он заверил, что при проведении публичных слушаний будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора. Напомним, в Орловской области постепенно ужесточаются ограничения, введенные из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, губернатор Андрей Клычков вновь, как и весной запретил проводить спортивные соревнования с присутствием зрителей.

Но публичные слушания по бюджету – это не спортивные состязания, поэтому участники будут допущены в зал. Если, конечно, до 12 ноября на уровне областных властей не будут введены дополнительные ограничения, например, запрет на проведение массовых мероприятий.

Тимур Нерушев также напомнил, что публичные слушания по исполнению бюджета за минувший год должны были состояться еще в мае. Но тогда именно из-за ограничений и угрозы заражения участников COVID-19 мероприятие было перенесено. Однако вечно переносить его нельзя. Законодательство требует, чтобы отчет об исполнении бюджета был утвержден горсоветом народных депутатов, а этому обязательно должны предшествовать публичные слушания.

ИА «Орелград»