Еще 133 орловца заразились COVID-19, двое умерли

Число жертв в регионе достигло 163

За прошедшие сутки еще 163 жителя Орловской области заразились COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 12 747.

Вместе с тем за день умерли два пациента с подтвержденным коронавирусом. Количество летальных исходов выросло до 163. Выздоровели сразу 369 человек, общее число теперь — 9878.

В России же впервые за пандемию число ежедневных случаев превысило 20 тысяч и достигло 20 582. Общее число случаев — 1 733 440. С начала пандемии выздоровели 1 296 124 пациентов (+16 955), умерли 29 887 (+378).

ИА «Орелград»