Облсовет 10 ноября обсудит бюджет региона

Повестку заседания утвердили на заседании президиума

Президиум орловского облсовета утвердил повестку ближайшего заседания, запланированного на 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

Заседание президиума провел и. о. председателя Геннадий Сафонов. Он и его коллеги включили в повестку 24 вопроса, в том числе о бюджете Орловской области на 2021-2023 годы, а также о бюджете территориального фонда ОМС. Кроме того, облсовет примет план приватизации на 2021-2023 годы и установит детский прожиточный минимум.

Вице-спикер Валентина Остроушко задала чиновникам вопрос, запланировали ли они покупку томографа в больницу им. Боткина на 2021 год. Глава департамента финансов Елена Сапожникова ответила, что денег нет. Зато, возможно, чиновники наконец найдут средства на строительство приюта для бездомных животных.

ИА «Орелград»