Орловцам напомнили о возможности перевода детей на дистанционное обучение

6.11.2020 | 9:05 Новости, Образование, Общество

Читайте нас в Telegram

После осенних каникул не все дети могут вернуться в школы.

По окончании осенних каникул орловские школьники могут продолжить обучение дистанционно. О такой возможности на заседании регионального оперштаба напомнила глава департамента образования Татьяна Крымова.

По информации пресс-службы облправительства, с 9 ноября родители школьников могут перевести своего ребенка на индивидуальное обучение.

— Всего в первой четверти по заявлениям родителей  162 школьника  вышли на индивидуальный учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий. Родители, при наличии возможности, могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой момент, — рассказала Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования