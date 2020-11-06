Орловцам напомнили о возможности перевода детей на дистанционное обучение

После осенних каникул не все дети могут вернуться в школы.

По окончании осенних каникул орловские школьники могут продолжить обучение дистанционно. О такой возможности на заседании регионального оперштаба напомнила глава департамента образования Татьяна Крымова.

По информации пресс-службы облправительства, с 9 ноября родители школьников могут перевести своего ребенка на индивидуальное обучение.

— Всего в первой четверти по заявлениям родителей 162 школьника вышли на индивидуальный учебный план с использованием дистанционных образовательных технологий. Родители, при наличии возможности, могут перевести своего ребенка на дистанционное обучение в любой момент, — рассказала Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»