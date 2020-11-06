Орловчанку оштрафовали на 1 млн рублей за подкуп инспекторов

На имущество ответчика наложили арест.

Директора «Фонда пожарной безопасности» Наталью Бакаеву оштрафовали по статье КоАП о незаконном вознаграждении от имени юрлица. Напомним, как уже писал «Орелград», в Советском райсуде рассматривают уголовное дело Бакаевой и сотрудников главка регионального МЧС, уличенных в коррупции.

Административный штраф Бакаевой выписали после вмешательства прокуратуры. Ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что Бакаева передала сотруднику отдела надзорной деятельности МЧС 10 тыс. рублей «за изготовление декларации пожарной безопасности здания, принадлежащего одному из клиентов Фонда, и ее регистрацию в сокращенные сроки».

— Мировой судья судебного участка № 1 Советского района г. Орла признал организацию виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Сообщается, что на имущество фонда наложен арест.

Напомним, ранее СКР в Орловской области передал дело Бакаевой в суд. Предпринимательницу обвинили сразу по нескольким статьям УК.

По версии следствия, с декабря 2017 по май 2018 года Бакаева обманула несколько организаций, за деньги выдавая их сотрудникам документы о повышении квалификации по курсу пожарной безопасности. На самом деле, «возглавляемая ею организация не наделена правом производить обучение по указанным образовательным программам». Тем не менее, Бакаева таким образом получила более 200 000 рублей.

Судить гендиректора компании будут и за дачу взяток сотрудникам МЧС. В 2018 году она неоднократно вручала разные суммы – от 10 до 60 тысяч рублей замначальника отдела главка Сергею Кирюхину и начальнику отдела надзорной деятельности Евгению Пенькову. Среди прочего — за оказание помощи в производстве расчета пожарного риска здания ООО «ЦУМ» в Орле.

ИА «Орелград»