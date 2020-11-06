Орловцы получили многомиллиардную прибыль на фоне пандемии

6.11.2020 | 12:17 Новости, Экономика

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Совокупная прибыль успешных предприятий превысила 14 млрд рублей.

В Орловской области бизнес довольно неплохо поработал, несмотря на трудности, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. По крайней мере, официальные статистические данные говорят о том, что в целом орловские предприятия практически не уступили прошлогодним показателям своей же работы.

Как сообщает Орелстат, в январе-августе 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах составил 12,872 миллиарда рублей. При этом успешных в финансовом плане компаний оказалось 195. Сообща они получили прибыль за отчетный период времени в размере 14,589 миллиарда рублей.

Региональную статистику немного подпортили 88 предприятий, получивших за тот же отрезок времени совокупный убыток на сумму 1,717 миллиарда рублей. Но в целом в области зарегистрировано положительное сальдо, причем по сравнению с прошлым годом оно сократилось на каких-то 2,9 процента.

Отметим, что приведенные данные не учитывают работу малого бизнеса и фирм, средняя численность работников которых не превышает 15 человек. Также не были учтены сведения о работе банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений. Статистика по ним ведется отдельно. В данном случае речь идет только о крупном бизнесе, у которого еще есть время на то, чтобы нарастить показатели.

Кстати, по итогам 2019 года общая прибыль орловского бизнеса составила 19,968 миллиарда рублей, что на 60,8 процента превысило показатель 2018 года. В этом году орловские компании начали немного «минусовать» лишь в июне. До лета показатели работы бизнеса стабильно превышали прошлогодние цифры.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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