Орловским перевозчикам грозит расторжение контрактов из-за COVID-19

6.11.2020 | 9:35 Новости, Общество

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Власти планируют в одностороннем порядке разорвать контракты с теми, кто не соблюдает «антикоронавирусные» требования.

Власти Орловской области планируют расторгнуть договоры с перевозчиками, которые не соблюдают «антикоронавирусные» требования. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.

По информации чиновника, уже направлено 8 уведомлений «о планируемом одностороннем отказе от исполнения контрактов» с перевозчиками.

Только за прошлую неделю за нарушение санитарных норм в общественном транспорте Орла и Мценска выявлено 30 нарушений. Всего собрано 92 материала о нарушениях со стороны перевозчиков. Какие именно требования не соблюдают владельцы и водители подвижного состава, не уточняется.

ИА «Орелград»

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