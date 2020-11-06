Под Орлом будут судить рецидивиста, который изнасиловал и убил женщину

Кроме того, его обвиняют в краже и разбое.

СКР в Орловской области завершил расследование уголовного дела 22-летнего орловца. Ранее судимого парня обвиняют в разбое, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью.

По версии следствия, злоумышленник совершил преступление, будучи пьяным. В ночь с 18 на 19 ноября 2019 года он пришел в гости к своей знакомой 44-летней жительнице поселка Россошенский Краснозоренского района. Изначально он хотел просто ограбить женщину. Но после того, как та оказала сопротивление, накинулся на жертву с ножом. Сообщается, что преступник нанес женщине «множественные ножевые ранения, изнасиловал, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего похитил денежные средства и личное имущество на общую сумму 2939 рублей».

От полученных ранений женщина умерла на месте происшествия.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СКР.

ИА «Орелград»