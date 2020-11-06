Под Орлом будут судить рецидивиста, который изнасиловал и убил женщину

6.11.2020 | 13:40 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Кроме того, его обвиняют в краже и разбое.

СКР в Орловской области завершил расследование уголовного дела 22-летнего орловца. Ранее судимого парня обвиняют в разбое, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью.

По версии следствия, злоумышленник совершил преступление, будучи пьяным. В ночь с 18 на 19 ноября 2019 года он пришел в гости к своей знакомой 44-летней жительнице поселка Россошенский Краснозоренского района. Изначально он хотел просто ограбить женщину. Но после того, как та оказала сопротивление, накинулся на жертву с ножом. Сообщается, что преступник нанес женщине «множественные ножевые ранения, изнасиловал, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего похитил денежные средства и личное имущество на общую сумму 2939 рублей».

От полученных ранений женщина умерла на месте происшествия.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СКР.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования