Под Орлом перевернулся автобус, погиб человек

6.11.2020 | 13:57 Важное, Новости, Происшествия

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Также в аварии пострадала 14-летняя девочка

Один человек погиб, 14-летняя девочка получила травмы в ДТП с участием рейсового автобуса в Кромском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Инцидент произошел 6 ноября в 12.45 на трассе, которая ведёт от М-2 «Крым» к деревням Федотово и Собянино. Автобус «Газель Next» съехал в кювет и перевернулся.

«На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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