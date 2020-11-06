Под Орлом «Рено» врезалась в «Инфинити»

Иномарки ехали навстречу друг другу.

Вчера, 5 ноября на дороге к санаторию «Дубрава» в Орловском районе произошло ДТП. Около 16.30 здесь столкнулись две иномарки.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 60-летний водитель «Рено Логан» двигался со стороны санатория «Дубрава» в сторону села Плещеево. В районе 2 километра пути он врезался в «Инфинити», который ехал навстречу.

Сообщается, что из-за травм, полученных в ДТП, водителя «Рено» пришлось госпитализировать в ООКБ. Водитель «Инфинити» также получила травмы, но помощь врачей ей не потребовалась.

ИА «Орелград»