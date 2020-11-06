Рядом с объектами «Мираторга» под Орлом произошла вспышка АЧС

6.11.2020 | 11:14 Новости, Общество

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Также неподалеку находятся предприятия «Знаменского СГЦ»

В Кромском районе рядом с объектами «Мираторга» и «Знаменского СГЦ» произошла вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом «Орелграду» рассказали местные жители.

По их словам, очаг АЧС нашли в личном подсобном хозяйстве в деревне Рассыльное — она находится в 1 км от Кром в сторону Орла. По закону все люди, проживающие в 5 км от очага, должны уйти на карантин — примерно на месяц. В эту зону попадают сами Кромы с прилегающими деревнями. В связи с этим «возникает вопрос с наличием персонала», заявил один из собеседников «Орелграда».

У «Знаменского СГЦ» в Кромском районе находятся убойный цех и цех мясопереработки, у «Мираторга» — элеватор и комбикормовый завод. Кроме того, свинокомплекс «Мираторга» расположен в деревне Арбузово.

ИА «Орелград»

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