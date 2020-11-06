В ДТП на Раздольной в Орле пострадал подросток

16-летнему пассажиру иномарки потребовалась помощь медиков.

В четверг, 5 ноября в Орле на улице Раздольной произошло ДТП. Две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке. В результате аварии пострадал юный пассажир одного из авто.

ДТП произошло около 20.30, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. 42-летний водитель «Ниссан Ноут» ехал по Раздольной со стороны улицы Михалицина в направлении улицы Бурова. В районе дома №31 ему нужно было развернуться. Совершая маневр на зеленый сигнал светофора, он «забыл» уступить дорогу ехавшему навстречу «Форду Мустанг».

В столкновении машин пострадал 16-летний пассажир «Ниссана». Юношу с места аварии увезли в НКМЦ им. З.И. Круглой. После осмотра медиков парня отпустили.

ИА «Орелград»