Дотации орловским городам и районам выдадут четырьмя частями

Область проявит осторожность при распределении бюджетных денег.

Правительство Орловской области утвердило условия оказания финансовой помощи городам и районам. Речь идет о дотациях, которые ежегодно выделяются из бюджета региона муниципальным бюджетам «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности». Такую помощь получает практически каждый город и район Орловской области, поскольку самодостаточностью они похвастать не могут.

Областные власти проявят определенную сдержанность и осторожность. Они утвердили методику распределения указанных дотаций на 2021 год. Согласно ей, деньги будут выделяться для финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципалитетов, причем предоставят их четырьмя частями.

Как следует из методики, распределение первой части дотации между районами и городскими округами будет утверждено законом об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Напомним, проект этого закона сейчас обсуждается в Орловском облсовете народных депутатов.

В каждой из четырех частей дотации будут рассчитываться по своей формуле. Отметим, что в формуле первой части будут учитываться дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты. Сумму дотации снизят на сумму таких отчислений. Кстати, может оказаться так, что какой-то город или район первую часть дотации вообще не получит. Например, с таким риском может столкнуться Орел.

Как уже рассказывал «Орелград», на октябрьской сессии депутаты Орловского горсовета решили обратиться в областной совет с просьбой о возвращении в местный бюджет 15 процентов НДФЛ. Последние годы областной столице остается только 5 процентов этого налога. Власти города подсчитали, что увеличение доли НДФЛ до 15 процентов в 2021 году даст муниципальному бюджету дополнительно около 658 миллионов рублей. Для сравнения, в 2019 году в Орле было собрано 17,66 миллиарда рублей налогов, их них в казну города поступило только 1,82 миллиарда. Но если Орлу увеличат его долю отчислений по НДФЛ, то он может лишиться части дотаций на сбалансированность своего бюджета, по меньшей мере, в рамках первой части.

Что касается остальных трех частей дотаций, то они тоже будут рассчитываться по формулам. Решения об их выделении областные власти будут принимать в течение года с учетом конкретных обстоятельств. Например, в случае необходимости деньги городам и районам будут выделять на выдачу зарплаты бюджетникам.

ИА «Орелград»