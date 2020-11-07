Орловский ИП попался на нелегальной торговле лекарствами

7.11.2020 | 12:56 Новости, Общество

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Препараты продавались открыто в торговой точке.

Как уточнили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, розничная торговля с нарушениями требований закона велась в одном из зоомагазинов города Ливны. Дело в том, что речь идет не о лекарствах для людей, а о лекарственных препаратах ветеринарного назначения. Несмотря на то, что такие препараты предназначены для животных, для торговли ими требуется оформить специальное разрешение на осуществление фармацевтической деятельности в соответствующей сфере.

Однако, как показала проведенная проверка, такой лицензии не было у предпринимателя, которому принадлежит зоомагазин. В то же время посетивший магазин инспектор зафиксировал факты хранения и розничной торговли препаратов для ветеринарного применения.

По результатам проверки управлением Россельхознадзора на нарушителя были составлены материалы дела об административном правонарушении. Далее они вместе с заявлением о привлечении ИП к административной ответственности были направлены в арбитражный суд Орловской области. Последний признал вину предпринимателя доказанной и наказал его штрафом с конфискацией лекарственных ветеринарных препаратов.

ИА «Орелград»

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