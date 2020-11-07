Сотни орловских организаций обратились за деньгами в ФСС

Орловский соцстрах выделил работодателям более 48 миллионов рублей.

В 2020 году в Фонд социального страхования (ФСС) за финансовым обеспечением обратились 526 организаций Орловской области. Такую информацию предоставили в региональном отделении этого ведомства. В результате организации области получили из Фонда 48,3 миллиона рублей. Кстати, эта сумма на 9 миллионов рублей больше той, что была выделена год назад.

В соцстрахе уточнили, что деньги были направлены предприятиями на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и мероприятия по охране труда, в том числе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, свыше 5 миллионов рублей были потрачены на приобретение одноразовых масок и респираторов, перчаток, дезинфицирующих антисептиков, термометров и проведение лабораторного тестирования работников на COVID-19.

«Остальная часть финансирования ушла на закупку средств индивидуальной защиты для работников (около 19 миллионов рублей), проведение обязательных медицинских осмотров (14,4 миллиона), спецоценки условий труда (6,7 миллиона рублей) и другое, — рассказали в региональном отделении ФСС. — К тому же 11 организаций региона отправили на санаторно-курортное лечение 54 работников предпенсионного возраста».

В ФСС подчеркнули, что происходит все это в рамках программы сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Суть ее в том, пояснили в Фонде, что работодатель, исправно плативший взносы и не имеющий задолженности, может направить 20 процентов от сумм взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на проведение мероприятий по охране труда. Если предприятие отправляет своих работников в санатории, то сумму отчислений ему увеличивают до 30 процентов.

ИА «Орелград»