Суд обязал поставить на учет орловские бомбоубежища

«Полузабытые» гражданские укрытия обнаружила прокуратура.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Верховского района. Он был подан в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к МТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Речь шла о статусе защитных сооружений обороны.

Как следует из материалов дела, ранее специальная комиссия утвердила паспорта противорадиационных укрытий в отношении двух подвальных помещений в поселке Верховье. Площадь каждого из них составляет 418 квадратных метров. Один объект был введен в эксплуатацию в 1961 году, второй – в 1985-м. Согласно сведениям администрации Верховского района, противорадиационные укрытия находятся в пользовании МУП «Жилводоканалсервис».

По данным МТУ Росимущества, указанные защитные сооружения в реестр федерального имущества не включены. В иске прокурор указал, что спорные убежища относятся к защитным сооружениям гражданской обороны и в силу закона являются федеральной собственностью. Поэтому Росимущество «обязано обеспечить учет указанных убежищ как объектов федеральной собственности».

Ответчик подал в суд возражения на исковое заявление. Их оказалось немало. Например, было упомянуто то, что убежища располагаются в подвалах многоквартирных домов. А из паспортов невозможно понять, рассматривалась ли комиссией проектная и техническая документация на эти дома, имеются ли в инженерные коммуникации, предназначенные для обслуживания общего имущества домов. Не ясным виделся и вопрос о наличии правовых оснований для пользования «Жилводоканалсервисом» указанными многоквартирными зданиями и их подвалами.

Однако суд, внимательно изучив все представленные сторонами документы и заслушав различных специалистов, принял решение об удовлетворении иска. Согласно его позиции, спорные объекты должны быть включены в реестр федерального имущества.

ИА «Орелград»