Суд закрыл ферму под Орлом из-за отсутствия карантина

КФХ попалось на нарушении законодательства о содержании КРС.

В Орловской области по решению суда на 90 суток приостановлена деятельность крестьянско-фермерского хозяйства, которому в течение указанного периода времени запрещена реализация крупного рогатого скота. Такое решение было принято по итогам рассмотрения административного материала, поступившего из управления Россельхознадзора.

Как пояснили в этом ведомстве, ранее инспекторы заинтересовались деятельностью КФХ, которое работает в Ливенском районе. В управление поступила информация о том, что главой этого хозяйства были реализованы 37 коров и нетелей без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

«Животные поступили в фермерское хозяйство Рязанской области без проведения карантинных мероприятий и исследований на особо опасные заболевания, — сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. — В рамках отработки информации было установлено, что в реализовавшем скот хозяйстве не проводятся противоэпизоотические и карантинные мероприятия, а также идентификация и учет животных».

В вину фермерскому хозяйству поставили и то, что крупный рогатый скот перевозился без согласования маршрута с органами государственного ветеринарного надзора. В отношении главы КФХ был составлен протокол об административном правонарушении, который и рассмотрел Ливенский райсуд.

Отметим, что суд в своем решении указал: несмотря на частичную приостановку деятельности фермы, на ней «должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к животным для осуществления ухода за ними и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий». Словом, без присмотра буренки не останутся, а вот продавать их хозяйству запретили до полного устранения выявленных нарушений.

ИА «Орелград»