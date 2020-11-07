В Орле пресекут столкновения поездов с машинами

В регионе стартовала традиционная профилактическая операция.

Более тысячи раз орловские водители пытались на свой страх и риск «проскочить» железнодорожный переезд. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с официальной статистикой. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области, в текущем году сотрудники региональной Госавтоинспекции пресекли около 1270 нарушений правил проезда железнодорожных переездов водителями.

Учитывая ситуацию, в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Внимание-переезд!», цель которого — предупреждение ДТП на железнодорожных переездах. Как пояснили в полиции, сотрудники ГИБДД усилят контроль за «эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов». В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры по устранению недостатков, заверили в УМВД.

Кроме того, задачей участников профилактической операции станет выявление и пресечение нарушений правил проезда данных участков. Так что водителям следует быть готовыми к активному общению с сотрудниками ГИБДД вблизи железнодорожных путей.

В полиции также отмечают, что «дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах характеризуются высокой тяжестью последствий и широким общественным резонансом. При этом основная причина таких ДТП — нарушение Правил дорожного движения водителями автомобилей».

ИА «Орелград»