Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 13 тысяч

8.11.2020 | 10:50 Новости, Общество

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За прошедшие сутки прибавилось еще 132 больных

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 13 тысяч и достигло 13 013, сообщили в федеральном оперативном штабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 132 человек.

Вместе с тем выздоровели 50 пациентов, количество победивших вирус выросло до 10 128. Число летальных исходов не изменилось — 166.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 774 334, за сутки прибавилось 20 498 пациентов в 84 регионах России. С начала пандемии выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.

ИА «Орелград»

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