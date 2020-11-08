На месте боев под Орлом провели первое богослужение

8.11.2020 | 11:52 Новости, Общество

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Первая литургия была совершена в Покровском храме Мценска.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, богослужение было проведено в Покровском храме Мценска в день празднования Казанской иконы Божией Матери. Его совершил благочинный Мценского округа протоиерей Владимир Герченов, в храме молились и представители местной православной общины.

Примечательно то, что этот храм еще не достроен. Его возводят на улице Катукова. В митрополии говорят, что строительство близится к своему завершению. Оно стартовало в июне 2007 года. Мценская церковь возводится по архитектурному подобию храма Покрова на Нерли.

«Покровский храм станет памятником воинам, погибшим на поле брани города Мценска и Мценского района в течение всех минувших войн, особенно последней войны — Великой Отечественной, — отметили в митрополии. — Именно здесь в 1941 году танковая бригада Михаила Катукова сдерживала наступление отборных немецких танковых дивизий Гудериана».

Также сообщается, что раньше верующие собирались на богослужения в арендованном помещении, которое было приспособлено под домовый храм. Однако теперь они могут собираться в церкви, где, впрочем, еще предстоит провести отделку.

ИА «Орелград»

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