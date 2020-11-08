Под Орлом «медвежатника» поймали прямо у сейфа

Уголовное дело о грабителе банка рассмотрели в Змиевке.

Вступил в законную силу обвинительный приговор по уголовному делу, которое рассмотрел Свердловский районный суд Орловской области. Ранее судимого местного жителя признали виновным в попытке совершить очередную кражу. Было установлено, что преступный план созрел у мужчины, когда он распивал спиртное. Он решил ограбить банк, причем, что интересно, намеревался унести с собой не более 30 тысяч рублей.

Реализуя задуманное, около двух часов ночи грабитель отправился в местное отделение банка, прихватив с собой из дома металлический ломик и топор. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник отжал створку пластикового окна и залез внутрь. В помещении он при помощи инструментов начал открывать запертые шкафы и безуспешно попытался вскрыть металлическую кассу.

Затем он обратил свой взор на металлический сейф, который попытался открыть при помощи топора. Неизвестно, удалось ли бы ему это сделать, так как на место преступления прибыли сотрудники органов внутренних дел, которые взяли «медвежатника» прямо у сейфа. Несмотря на то, что неудачливый грабитель не похитил ни копейки, ему насчитали материальный ущерб, который он причинил банку. Было подсчитано, что он «расковырял» шкафы и сейф примерно на 15 тысяч рублей.

Преступник признал свою вину и в содеянном раскаялся. Впрочем, отпираться было бессмысленно, так как все действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Мужчина заявил, что преступление он совершил исключительно потому, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, план ограбления у него возник, когда он увидел свет от компьютерного монитора в окне банка. Суд признал его виновным и наказал 1 годом и 2 месяцами лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда немедленно.

ИА «Орелград»