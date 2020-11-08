Под Орлом замерзший вор сам попал в руки полиции

Злоумышленник вернулся на место преступления и угодил за решетку.

Глазуновский районный суд рассмотрел уголовное дело о банальной краже, самым интересным обстоятельством которой является момент задержания преступника. Мужчину обвинили в тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Было установлено, что он сорвал замок с двери дома, показавшегося ему заброшенным, и вломился внутрь.

Его добычей стали чугунная плита с уголком, печная дверца и задвижка, а также рукомойник и кастрюля. Все это он сложил в мешок и унес с собой. Материальный ущерб, причиненный хозяину дома, был оценен почти в 3 тысячи рублей. Однако сам воришка в ходе следствия признался, что отнес добычу в пункт приема металлолома, где ему дали за все 200 рублей.

Далее, по его словам, он купил спиртное, выпил и переночевал в парке на лавочке, а на следующий день, когда пошел дождь, решил вернуться в обворованный им дом, чтобы погреться. Там его и задержали. Подозрительного мужчину заметила бдительная соседка, которая позвонила хозяину дома. А уже тот, приехав на место и увидев сорванный замок, вызвал полицию.

Подсудимый настаивал на том, что когда он заходил в дом второй раз, умысла на кражу у него не было, он просто хотел погреться и поспать. Однако его признали виновным и в краже, и в незаконном проникновении в чужое жилище. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Теперь замерзшему вору будет, где согреться.

ИА «Орелград»