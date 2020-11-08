Сотрудницы орловской «Пятерочки» ловко обворовали свой магазин

Следствие просило закрыть дело на них, но суд подозреваемых пока не простил.

Решение по любопытному уголовному делу о краже вынес Урицкий районный суд Орловской области. Его фигурантами стали две местные жительницы, которые еще недавно были коллегами. Одна из них работала администратором магазина «Пятерочка» в Нарышкино, а вторая там же трудилась в должности продавца-кассира.

Из постановления следователя следует, что поздним вечером в июле 2020 года девушки вступили в преступный сговор, направленный на тайное хищение товарно-материальных ценностей. Администратор сложила в тележку различный товар, в основном недорогие продукты питания, и все это подвезла к кассе.

Она прекрасно знала о том, что в магазине ведется видеонаблюдение. Поэтому администратор сделала вид, что оплачивает товар банковской картой. На самом деле товар она не оплатила, чего не могло бы произойти без участия в деле продавца-кассира. Было установлено, что последняя специально прикрывала рукой штрих-коды на товарах для того, чтобы кассовый аппарат не просканировал цену. Общая цена похищенного составила 2380 рублей.

Девушки попали под уголовное преследование, но учитывая обстоятельства, в частности, отсутствие у них судимостей, следователь подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера. По его мнению, подозреваемых достаточно было наказать судебным штрафом, тем более что они, вроде бы, не собирались доказывать свою невиновность и были согласны на штраф.

Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. Дело в том, что в судебное заседание подозреваемые не явились, хотя были извещены о нем. Тем самым суд усомнился в том, что они действительно выразили свое согласие на прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Дамы должны были подтвердить это лично. В результате суд вернул ходатайство и материалы уголовного дела руководителю местного следственного органа.

ИА «Орелград»