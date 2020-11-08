Тысячи орловцев решили проверить свои налоги

8.11.2020 | 12:54 Новости, Экономика

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Жители региона все активнее пользуются правом на проведение сверки.

Любопытную статистику о взаимодействии орловцев с налоговыми органами обнародовало управление ФНС России по Орловской области. В ведомстве пояснили, что закон дает организациям, индивидуальным предпринимателям и простым гражданам право на проведение сверки данных с налоговыми органами. Речь идет о состоянии расчетов с бюджетом в электронном виде, для чего следует направить запрос. Кстати, сделать это можно через личные кабинеты налогоплательщиков на сайте налоговой службы.

Сообщается, что за девять месяцев 2020 года в Орловской области такой возможностью воспользовались более 1500 налогоплательщиков Межрайонной ИФНС №3. За отчетный период времени в эту инспекцию поступило 5294 заявления о представлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам.

Кроме того, от орловцев налоговикам поступило 1965 запросов на предоставление справок об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. В управлении ФНС отметили, что в электронном виде поступило 6782 запроса, или 94 процента от их общего числа. Впрочем, это и не удивительно, ведь в условиях пандемии дистанционный формат общения стал очень востребованным.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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