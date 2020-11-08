В Орле суд разъяснил, является ли 600-й «Мерседес» грузовиком

Владелец когда-то элитного авто поспорил с налоговиками.

Пресс-служба Северного районного суда города Орла поделилась деталями процесса, который прошел по иску налоговой инспекции. Ответчиком выступил местный житель. Из материалов дела следует, что мужчина еще недавно владел автомобилем Mercedes-Benz S600. Кроме того, у него имеется моторная лодка, приобретенная в далеком 2014 году. В своем иске налоговики просили суд обязать ответчика выплатить задолженность и пени за несвоевременную уплату транспортного налога.

По версии налоговой службы, в адрес данного налогоплательщика было направлено уведомление об уплате, в том числе транспортного налога, за 2015 и 2017 годы на общую сумму 78,8 тысячи рублей. В установленный срок оно не было исполнено. Тогда мужчине было направлено уже требование об уплате налога и пени, но и его он проигнорировал.

Осенью 2019 года спор дошел до мирового суда, который отменил приказ о взыскании с ответчика налоговой задолженности «в связи с поступившими от него возражениями». Дело в том, что в рамках данного приказа орловец как бы погасил задолженность, заплатив около 1,8 тысячи рублей. Оставшуюся часть требований он не признал.

Когда дело дошло до районного суда, ответчик заявил, что «при исчислении налога должна была быть применена налоговая ставка, установленная для грузовых автомобилей». Пришлось выяснять, к какой же все-таки категории относится шестисотый «Мерседес» — грузовик это или легковушка?

«Суд установил, что из ПТС, а также карточек учета транспортного средства однозначно следует, что тип автомобиля Mercedes-Benz S600 — легковой, — пояснили в пресс-службе райсуда. — Основания для применения налоговой ставки, установленной для грузовых автомобилей, при исчислении транспортного налога у налогового органа отсутствовали».

В результате исковые требования налоговой службы были удовлетворены в полном объеме. Ответчик подал апелляционную жалобу, но она была оставлена без удовлетворения судебной коллегией по административным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»