Жилье под Орлом оценит спецкомиссия

В Орловской области садовые дома могут признать жилыми, а жилые – садовыми.

Администрация райцентра Ливны утвердила положение о работе межведомственной комиссии. Ее задачей станет оценка помещений на территории города. Так, по решению этой комиссии нежилое помещение может быть признано жилым, а «пригодное» жилье может быть признано непригодным для проживания граждан. Именно от мнения членов этой комиссии будет зависеть принятие решений местными властями о признании многоквартирных домов аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, комиссия вправе признать садовый дом жилым, а жилой дом – садовым.

Подобная комиссия существовала в Ливнах и раньше, но теперь ее функции уточнены с учетом произошедших изменений в законодательстве. Комиссия наделена правом оценивать помещения, находящиеся как в федеральной, так и в муниципальной и частной собственности. Ее состав утверждается постановлением администрации города Ливны, причем председателем назначается замглавы администрации.

В случае если проводится оценка жилищного фонда, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом решающего голоса должен быть включен представитель федерального органа исполнительной власти. Решения члены этого органа будут принимать простым большинством голосов. В случае равенства решающим будет голос председателя комиссии.

ИА «Орелград»