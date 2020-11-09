Еще 133 орловца заразились COVID-19

9.11.2020 | 10:48 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 13 146

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 13 146, сообщили в федеральном оперштабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 133 человек.

Вместе с тем выздоровели всего 33 человека, количество победивших вирус выросло до 10 161. Число летальных исходов не изменилось — 166.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 796 132. В стране вновь обновлен рекорд по суточному приросту инфицированных — 21 798. С начала пандемии выздоровел 1 335 141 пациент, умерли 30 793.

ИА «Орелград»

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