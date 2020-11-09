Источник уточнил связь расстрелявшего сослуживцев срочника с Орловщиной

Макаров жил в Орловской области, но родился – в Воронежской.

Местом рождения Антона Макарова, устроившего бойню в воинской части, является Воронеж, а не Ливны Орловской области. Об этом «Орелграду» стало известно из собственных источников, близких к спецслужбам.

В Орловской области Макаров какое-то время проживал и даже был зарегистрирован, добавил собеседник агентства.

По данным «Подъема», в Ливнах Макаров закончил школу. Бывшая одноклассница стрелка назвала его «тихим и сдержанным», но вместе с тем агрессивным: «Могу сказать то, что до такой степени [чтобы он начал стрелять в части] его надо было очень сильно довести. Первый он бы никогда не полез на пустом месте».

Напомним, как уже писал «Орелград», сегодня около 05.00 Макаров напал с топором на проверяющего офицера, отобрал у него оружие и открыл стрельбу. Изначально сообщалось, что на месте погибли трое, еще один солдат-срочник был ранен.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, четвертый пострадавший скончался в военном госпитале в Воронеже. Официально эта информация пока не подтверждена.

Как пишет Life, Макарова ищут на территории части. Также следователи рассматривают версию о том, что солдат может направляться в Орловскую область. «Правоохранительные органы Орловской области предупреждены об этом. Они получили ориентировку», — сообщило издание.

В Воронеже объявлен план «Перехват». Следователи возбудили дела по статьям об убийстве двух или более лиц и хищение оружия. По ним Макарову грозит пожизненное заключение.

ИА «Орелград»