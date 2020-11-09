Орловских бизнесменов позвали на учебу

9.11.2020 | 17:59 Новости, Экономика

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Орловский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» приглашает на онлайн-занятия в «Школе предпринимательства».

Программа обучения разработана специально для действующих предпринимателей, для которых актуальны проблемы кассовых разрывов, потери клиентов, снижения доходов, отсутствия эффективной финансовой модели бизнеса.

Занятия начнутся 10 ноября и продлятся до 5 декабря. Обучение бесплатное. Количество мест ограничено.

Обучение будет проводиться в онлайн-формате по 4 модулям:

  1. Анализ клиентского опыта
  2. Управление предприятием и персоналом
  3. Маркетинг и продажи
  4. Финансы

Каждый модуль состоит из двух мастер-классов и заданий для самостоятельной работы. Эксперты будут оценивать выполнение заданий, давать обратную связь и рекомендации.

Для участия в программе необходимо:

  • Быть действующим предпринимателем (иметь зарегистрированное ИП или ООО).
  • Выделить около 10 часов в неделю на обучение.
  • Пройти регистрацию на сайте и получить анкету участника.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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