Орловских бизнесменов позвали на учебу

Орловский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» приглашает на онлайн-занятия в «Школе предпринимательства».

Программа обучения разработана специально для действующих предпринимателей, для которых актуальны проблемы кассовых разрывов, потери клиентов, снижения доходов, отсутствия эффективной финансовой модели бизнеса.

Занятия начнутся 10 ноября и продлятся до 5 декабря. Обучение бесплатное. Количество мест ограничено.

Обучение будет проводиться в онлайн-формате по 4 модулям:

Анализ клиентского опыта Управление предприятием и персоналом Маркетинг и продажи Финансы

Каждый модуль состоит из двух мастер-классов и заданий для самостоятельной работы. Эксперты будут оценивать выполнение заданий, давать обратную связь и рекомендации.

Для участия в программе необходимо:

Быть действующим предпринимателем (иметь зарегистрированное ИП или ООО).

Выделить около 10 часов в неделю на обучение.

Пройти регистрацию на сайте и получить анкету участника.

ИА «Орелград»