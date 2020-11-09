Орловских бизнесменов позвали на учебу

Орловский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» приглашает на онлайн-занятия в «Школе предпринимательства».
Программа обучения разработана специально для действующих предпринимателей, для которых актуальны проблемы кассовых разрывов, потери клиентов, снижения доходов, отсутствия эффективной финансовой модели бизнеса.
Занятия начнутся 10 ноября и продлятся до 5 декабря. Обучение бесплатное. Количество мест ограничено.
Обучение будет проводиться в онлайн-формате по 4 модулям:
- Анализ клиентского опыта
- Управление предприятием и персоналом
- Маркетинг и продажи
- Финансы
Каждый модуль состоит из двух мастер-классов и заданий для самостоятельной работы. Эксперты будут оценивать выполнение заданий, давать обратную связь и рекомендации.
Для участия в программе необходимо:
- Быть действующим предпринимателем (иметь зарегистрированное ИП или ООО).
- Выделить около 10 часов в неделю на обучение.
- Пройти регистрацию на сайте и получить анкету участника.
ИА «Орелград»