Парахину напомнили о бедах Орловского района

Глава района, став мэром, оставил «нехорошее наследство».

Депутат горсовета Виталий Рыбаков напомнил мэру Орла Юрию Парахину о «долге», который тянется за ним из Орловского района. Рыбаков снял видео, в котором рассказал о годами не решаемых проблемах со сбросом сточных вод в реку Рыбица в поселке Вятский Посад и канализацией в деревне Овсянниково.

Как уже писал «Орелград», орловцы давно жалуются, что фекальные стоки в Вятском Посаде стекают прямо в реку. Очистных сооружений здесь нет. Прокуратура, а за ней и суд пытались заставить администрацию Орловского района, которой до недавнего времени руководил Парахин, принять меры, чтобы зловонные стоки прекратили загрязнять всю округу и построить очистные сооружения. По информации Рыбакова, решение суда вступило в силу летом этого года. Тем не менее, ситуация со сбросом стоков никак не изменилась.

Что касается канализации в Овсянниково, напомним, как писал «Орелград», сети строились в 2015 и 2016 годах. Освоен 31 млн рублей. СКР в Орловской еще в 2018 году возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств на объекте. О мошенничестве свидетельствует то, что сеть построена с существенными недостатками, не выполнено благоустройство на общую сумму более 2,2 млн рублей. Тем не менее, в марте 2018 года управлением градостроительства Орловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как рассказал Рыбаков, канализация в Овсянниково до сих пор не работает.

Депутат сообщил, что по обоим вопросам уже отправил обращения в прокуратуру.

ИА «Орелград»