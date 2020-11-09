Парахину напомнили о бедах Орловского района

9.11.2020 | 10:43 Новости, Общество

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Глава района, став мэром, оставил «нехорошее наследство».

Депутат горсовета Виталий Рыбаков напомнил мэру Орла Юрию Парахину о «долге», который тянется за ним из Орловского района. Рыбаков снял видео, в котором рассказал о годами не решаемых проблемах со сбросом сточных вод в реку Рыбица в поселке Вятский Посад и канализацией в деревне Овсянниково.

 

Как уже писал «Орелград», орловцы давно жалуются, что фекальные стоки в Вятском Посаде стекают прямо в реку. Очистных сооружений здесь нет. Прокуратура, а за ней и суд пытались заставить администрацию Орловского района, которой до недавнего времени руководил Парахин, принять меры, чтобы зловонные стоки прекратили загрязнять всю округу и построить очистные сооружения. По информации Рыбакова, решение суда вступило в силу летом этого года. Тем не менее, ситуация со сбросом стоков никак не изменилась.

Что касается канализации в Овсянниково, напомним, как писал «Орелград», сети строились в  2015 и 2016 годах. Освоен 31 млн рублей. СКР в Орловской еще в 2018 году возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств на объекте. О  мошенничестве свидетельствует то, что сеть построена с существенными недостатками, не выполнено благоустройство на общую сумму более 2,2 млн рублей. Тем не менее, в марте 2018 года управлением градостроительства Орловской области выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как рассказал Рыбаков, канализация в Овсянниково до сих пор не работает.

Депутат сообщил, что по обоим вопросам уже отправил обращения в прокуратуру.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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