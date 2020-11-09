В Орле у женщины украли свидетельство о рождении ребенка

Преступление было совершено возле ТЦ «Европа».

Обвинительный приговор по уголовному делу о краже чужого имущества вынес Советский районный суд города Орла. Перед ним предстал ранее судимый гражданин, который провел в колонии строгого режима пять лет. Как установил суд, кражу он совершил в январе 2020 года. Потерпевшая вместе со своей знакомой автоледи вечером на иномарке приехала в торговый центр. Машину они оставили на парковке ТЦ.

Злоумышленник находился неподалеку. Он заметил, что дамы вышли из автомобиля, причем автоледи не включила сигнализацию. Преступник подошел к машине, заглянул через стекло внутрь и увидел, что на переднем пассажирском сиденье лежит дамская сумочка. Мужчина тут же забрался внутрь, схватил сумочку и скрылся с нею с места преступления.

В сумочке находились около 10 тысяч рублей наличными, несколько банковских карт, косметика, а также свидетельство о рождении ребенка потерпевшей. Из показаний подсудимого следует, что сумку со всем содержимым он выкинул в мусорный бак. Себе оставил лишь наличность и одну из банковских карт. Ею он пытался оплатить товар в магазине, но в этом ему было отказано.

Суд признал вину преступника доказанной и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»