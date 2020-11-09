Вслед за юбилеем в Орле отметили и годовщину смерти Бунина

Писателя молитвенно помянули в Богоявленском соборе Орла.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, знаменитого писателя, обладателя Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина молитвенно помянули в день его смерти. Панихида была проведена в Богоявленском соборе города Орла. Ее провел благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов.

Иван Бунин умер 67 лет назад, 8 ноября. Место для совершения панихиды было выбрано не случайно – Богоявленский собор упоминается в произведениях Бунина. Напомним, в этом году Россия празднует 150-летие со дня рождения Ивана Алексеевича. В Орловской области был проведен целый ряд мероприятий, посвященных этой дате. Бунин родился 22 октября 1870 года в Воронеже, а умер в Париже в 1953 году.

Бунин часто переезжал, но немалый жизненный отрезок времени связывает его с Орлом и Орловской губернией. Годы, проведенные здесь, нашли отражение в романе «Жизнь Арсеньева», за которую писатель в 1933 году и получил Нобелевскую премию. В 1920 году он покинул Россию и никогда больше на Родину не возвращался.

ИА «Орелград»