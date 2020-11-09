Хамошин ушел из прокуратуры Орловской области

Стала вакантной должность первого заместителя прокурора Орловщины.

Первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин покинул свою должность. Его профайл пропал с сайта прокуратуры региона.

Напомним, как уже писал «Орелград», Хамошин стал первым замом областного прокурора в 2013 году.

В органах прокуратуры Хамошин работает с 1998 года. В течение пяти лет он занимал должность прокурора Верховского района, а с 2008 года работал заместителем областного прокурора.

Официальных комментариев об отставке Хамошина пока нет.

ИА «Орелград»