Ещё 134 орловца заразились COVID-19

10.11.2020 | 11:04 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Общее число случаев достигло 13 280

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 13 280, сообщили в федеральном оперштабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 134 человек.

Также вчера умер один пациент с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 167. Выздоровели 10 240 человек (+79 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 817 109, за сутки прибавилось 20 977 пациентов во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровел 1 350 741 человек (+15 600), умер 31 161 (+368).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования