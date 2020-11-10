Ещё 134 орловца заразились COVID-19

Общее число случаев достигло 13 280

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 13 280, сообщили в федеральном оперштабе. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 134 человек.

Также вчера умер один пациент с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 167. Выздоровели 10 240 человек (+79 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 817 109, за сутки прибавилось 20 977 пациентов во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровел 1 350 741 человек (+15 600), умер 31 161 (+368).

ИА «Орелград»