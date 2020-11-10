Круггетсы с душком всплыли под Орлом

Очередная партия просроченных продуктов была выявлена в Сети.

В Орловской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора прибегли к весьма серьезной мере в отношении так называемого уполномоченного лица местного ИП. Как пояснили в этом ведомстве, данный сотрудник уже не первый раз попался на оформлении документации на просроченную продукцию.

Речь идет об одном из ООО, которое работает в Орловской области. В ходе мониторинга государственной информационной системы «Меркурий» был вскрыт факт оформления электронной ветеринарной сопроводительной документации на мясные полуфабрикаты — круггетсы — с истекшим сроком годности и указанием цели «реализация в пищу людям».

Благодаря бдительности ведомственной мониторинговой группы круггетсы с душком до прилавков не дошли. Однако специалисты обратили внимание, что это уже не первое подобное нарушение пойманного «с поличным» уполномоченного лица. Совсем недавно его же поймали на аналогичной попытке продать покупателям просроченные продукты.

Иногда подобное происходит просто по технической ошибке. Но в данном случае, как уточнили в ТУ Россельхознадзора, ошибка является критической. В связи с неоднократным ее повторением регистрация уполномоченного лица ИП была приостановлена, его деятельность – временно заблокирована.

ИА «Орелград»