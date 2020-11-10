Областные власти передумали насчет кредита

Правительство региона изменило условия заимствования.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков внес существенные изменения в постановление о привлечении кредитных ресурсов, изданное совсем недавно, 2 ноября 2020 года. Согласно ему, правительство области планирует взять банковский кредит в размере 1,631 миллиарда рублей под процентную ставку не более 5,25 процента годовых.

Изначально чиновники планировали оформить это заимствование в виде невозобновляемой кредитной линии со сроком погашения до 365 дней. Однако Клычков изменил данное условие. Теперь предполагается взять ту же сумму, но уже в виде возобновляемой кредитной линии со сроком погашения до 300 дней.

Разница заключается в том, что невозобновляемая кредитная линия — это лимит, по исчерпанию которого клиент уже не может снова брать заемные средства в рамках данного кредитного договора. В случае с возобновляемой кредитной линией брать кредиты в рамках одного договора можно неоднократно при условии своевременного возвращения долга. Примитивным примером этого можно назвать обычную кредитную карту.

Ранее пресс-служба губернатора выступила с разъяснением относительно данного займа. Сообщалось, что за его счет предполагается погасить другие обязательства бюджета, взятые по ставке 8,3 процента годовых. Это должно привести к сокращению расходов на обслуживание государственного долга Орловской области, причем объем самого долга не должен увеличиться.

ИА «Орелград»