Орловцам разрешили регистрировать бизнес через смартфон

Открыть бизнес в Орле стало проще

Центр оказания услуг «Мой бизнес» сообщает о появлении нового удобного сервиса для предпринимателей. С 25 ноября регистрация ИП и юридического лица будет возможна через мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика», разработанного ФНС.

Через приложение от ФНС также можно получать выписки из Единого реестра МСП, актуальную информацию о налогах, уплате страховых взносов, начислений и т.д. Для того, чтобы воспользоваться новой услугой нужно иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Регистрация через мобильное приложение станет дополнительным способом оформления ИП. На сегодняшний день доступны ещё несколько способов государственной регистрации:

— самостоятельно через интернет-сервис ФНС или портал Госуслуги;

— через нотариуса;

— через МФЦ.

Зарегистрировать ИП или ООО можно также при помощи Орловского центра оказания услуг «Мой бизнес». В Центре бесплатно, и, что немаловажно – быстро, помогут собрать необходимые документы. Квалифицированные специалисты помогут предварительно выбрать организационно-правовую форму бизнеса, посоветуют наиболее выгодную систему налогообложения, расскажут о возможностях государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Бесплатные консультации для орловского бизнеса можно получить по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»