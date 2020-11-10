Орловчанку осудили за убийство сожителя

Ее посадили в тюрьму и взыскали почти полмиллиона за моральный вред.

Жительницу Мценска, которая из ревности зарезала сожителя, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает пресс-служба СКР в Орловской области. С преступницы также взыскали почти полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, как уже писал «Орелград», убийство произошло 25 декабря 2019 года. 57-летняя амчанка приревновала своего 48-летнего возлюбленного и устроила скандал. Разъяренная женщина взялась за нож и ударила сожителя в грудь. Сообщается, что от полученных травм он умер в больнице.

Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил амчанку к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

— С осужденной также взыскан моральный вред в размере 480 тысяч рублей, — рассказали в СКР.

ИА «Орелград»