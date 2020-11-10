Орловчанку осудили за убийство сожителя

10.11.2020 | 10:40 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Ее посадили в тюрьму и взыскали почти полмиллиона за моральный вред.

Жительницу Мценска, которая из ревности зарезала сожителя, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает пресс-служба СКР в Орловской области. С преступницы также взыскали почти полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, как уже писал «Орелград», убийство произошло 25 декабря 2019 года. 57-летняя амчанка приревновала своего 48-летнего возлюбленного и устроила скандал. Разъяренная женщина взялась за нож и ударила сожителя в грудь. Сообщается, что от полученных травм он умер в больнице.

Как пояснили в пресс-службе силового ведомства, на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил амчанку к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

— С осужденной также взыскан моральный вред в размере 480 тысяч рублей, — рассказали в СКР.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования