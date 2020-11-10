Орловец внезапно возненавидел земляка и зарезал его

10.11.2020 | 12:03 Новости, Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

СКР в Орловской области завел уголовное дело на жителя Троснянского района. Мужчину заподозрили в убийстве односельчанина.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вчера, 9 ноября на пути в больницу скончался 65-летний житель Троснянского района. Очевидно, причиной смерти стало ножевое ранение.

— Благодаря слаженным действиям следователей и оперативных сотрудников в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 49-летний местный житель, — рассказали в пресс-службе СКР.

По версии следствия, мужчина набросился с ножом на соседе у себя дома. Причиной стали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения».

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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