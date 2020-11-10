Орловские сотрудники полиции отмечают профессиональный праздник

Свои поздравления им адресовал спикер областного Совета.

Сегодня, 10 ноября сотрудники и ветераны органов внутренних дел РФ отмечают свой профессиональный праздник. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил орловских полицейских.

— Вы посвятили свою жизнь очень нелегкому, но благородному делу — стоять на страже правопорядка и законности. В основе вашей работы — уважительное отношение к человеку и беспрекословное соблюдение законодательства. Ваша профессия требует таких личных качеств, как выдержка, стойкость духа, полная самоотдача, готовность прийти на помощь в любую минуту тем, кто в этом нуждается, — отметил Музалевский. — Личный состав органов внутренних дел Орловской области действует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. За проявленные мужество и героизм многие сотрудники отмечены высокими наградами. Благодаря вашей работе общественно-политическая ситуация в регионе остается стабильной. И даже в праздничный для себя день вы стоите на посту.

Отдельные слова благодарности Музалевский выразил родным и близким сотрудников органов внутренних дел, а также ветеранам, которые передают опыт новым поколениям служителей правопорядка.

— Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность за доблестную службу, преданность своему делу, четкую гражданскую позицию. Пусть в ваших семьях царят согласие и благополучие. Крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших успехов в служении Отечеству! – пожелал орловским сотрудникам полиции Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»