Под Орлом нашли «трудовых нелегалов»

В Мценске подвели итоги работы по наполнению бюджета.

Анализ работы администрации Мценска по повышению доходной части бюджета был проведен специалистами местной Контрольно-счетной палаты и утвержден на сессии горсовета народных депутатов. Данные приведены за первое полугодие 2020 года. Из отчета следует, что за отчетный период времени сотрудники мценской администрации совместно с налоговиками провели четыре рейда.

В результате было проверено 50 объектов нестационарной торговли, из которых 37 принадлежат индивидуальным предпринимателям, а 13 — юридическим лицам. В ходе рейдов было выявлено 10 человек, работавших без заключения трудового договора. С ними и работодателями были проведены соответствующие беседы, ведь из-за подобных «нелегалов» бюджет недосчитывается налогов.

Кроме того, на два заседания специальной комиссии были приглашены руководители семи хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников без оформления с ними трудовых отношений. В результате четыре работника были легализованы работодателями, с ними заключили трудовые договоры. Еще два нелегала были оформлены как индивидуальные предприниматели.

«За первое полугодие 2020 года было проведено два заседания комиссии по рассмотрению вопросов бюджетной и налоговой политики при администрации города, — говорится в отчете КСП. — На заседания были приглашены 44 должника, которые имеют задолженность по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, платежам во внебюджетные фонды. В результате рассмотрения должниками было оплачено имущественных налогов на сумму 60,4 тысячи рублей, неналоговых доходов на сумму 101 тысяча рублей».

ИА «Орелград»