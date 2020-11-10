Сжегший собутыльника орловец сядет на 19 лет

Приговор суда вынесли на основании вердикта присяжных.

Орловца, из-за которого заживо сгорел его собутыльник, приговорили к 19 годам тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. Жители дома, где он устроил пожар, требуют компенсации материального вреда.

Трагедия произошла в селе Русский Брод Верховского района. Напомним, как уже писал «Орелград», в момент совершения преступления мужчина был пьян. Из-за возникшего между ним и его приятелем конфликта злоумышленник решил сжечь квартиру в доме, где они выпивали. Как уточнили в СКР, злоумышленник поджег штору. Убедившись, что жертва уже не сможет выбраться из огня, он покинул горящее помещение. В итоге деревянное строение сгорело вместе с имуществом жителей. Жертва преступника погибла.

Как пояснили в СКР, материальный ущерб из-за пожара оценили более чем в 1 миллион рублей. Пострадавшими признаны жильцы дома и администрация сельского поселения.

— На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд приговорил осужденного к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, — рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»