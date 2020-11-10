В Орле объяснили, чем может обернуться курение вейпов

Орловцев предостерегли от курения вейпов в общественных местах.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области проинформировало жителей региона о том, что с 30 октября 2020 года в России введен запрет на курение кальяна, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах. Ограничения касаются, в том числе кафе, баров и ресторанов. Нарушение чревато проблемами, в частности, привлечением к административной ответственности.

Напомним, в России еще в 2013 году был принят так называемый антитабачный закон. Он ввел целый ряд ограничений на реализацию и потребление табака. В этом году к курению табака были приравнены потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов.

«Норма вводится в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции», — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Но и это еще не все. С 28 января 2021 года будет запрещена реклама никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов. Тогда же будут введены штрафы для бизнеса за неисполнение правил антитабачного законодательства. Штрафы для ИП составят от 30 до 40 тысяч рублей, для организаций – от 60 до 90 тысяч.

Примечательно, что эксперты призвали орловцев сообщать в региональное управление Роспотребнадзора о фактах несоблюдения требований антитабачного законодательства».

ИА «Орелград»