В Орловской области планируют довести баланс восстановления лесов до 100%

Лесохозяйственный сезон завершён. Этой осенью посадили 7,6 га дуба черешчатого в Ломецком лесничестве.

Это был самый большой объем работ в 2020 году по лесовосстановлению на землях лесного фонда Орловской области в рамках реализации нацпроекта «Экология». Саженцы для этого вырастили в Новосильском районе. Три участка под посадку отвели на территории Залегощенского района. Почву специалисты автономного учреждения «Новосильлес» подготовили заранее — удобрили грунт, сделав почвенную смесь из дерна, торфа, песка и листовой земли.

Ломецкое лесничество известно, как территория произрастания орловских дубрав. Из 7212 гектаров его леса 70% занимает дуб черешчатый. Эту ценную лесную культуру используют в разных областях промышленности и медицины. Ее древесина отличается долговечностью, плотностью и упругостью, поэтому является востребованным и дорогим строительным материалом. Кроме того, дуб хорошо очищает воздух, регулирует микроклимат, укрепляет почву. Обладая мощной корневой системой, препятствует образованию оврагов, что является не маловажным фактором для нашего региона. Интересный факт: в Орловской области 4 черешчатых дуба получили статус «Дерево – памятник живой природы». Самый известный из них — дуб в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». А в 3,5 км от «тургеневского» дуба растёт самый старый из орловских черешчатых дубов – его возраст 365 лет.

В рамках нацпроекта «Экология» в Орловской области с каждым годом панируют высаживать деревьев все больше и больше. В 2020 посадили 63 га, что превысило площадь вырубаемых лесных насаждений в 27 раз. К 2024 году цифры по лесовосстановлению вырастут: ежегодно площадь новых посадок будет составлять 85 гектаров. Таким образом, будет обеспечен стопроцентный баланс выбытия и воспроизводства лесов. В планах и уменьшение числа пострадавших участков от пожаров за счет быстрого реагирования на возгорания. В этом году, в рамках национального проекта «Экология», для лесопожарных формирований Орловской области, более чем на 14 миллионов рублей, закупили лесопожарную технику: 5 тракторов, 5 высокопроходимых автомобилей, навесное почвообрабатывающее оборудование, рации. В арсенале лесников теперь есть и 4 квадрокоптера. Благодаря летающим помощникам обнаруживать очаги возгорания в лесах будут оперативнее.

#виден_результат57

ИА «Орелград»