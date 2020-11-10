В Орловской области продезинфицировали объекты МЧС и МВД

Дезинфекция проведена для борьбы с распространением вирусных инфекций.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, дезинфекция продолжается в пожарно-спасательных подразделениях. Она проводится в профилактических целях, в первую очередь, для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Акцент сделан на обработку техники и помещений.

«Проводится санитарная обработка и регулярное проветривание кабинетов, — уточнили в ГУ МЧС. — Особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования. Заступая на службу, у личного производится измерение температуры тела и контроль состояния здоровья».

В ведомстве пояснили, что сама специфика работы подразделений, которые трудятся в круглосуточном режиме и выезжают на различные происшествия, понуждает к подобным действиям. Согласно приведенной статистике, в этом году в целом сотрудники регионального МЧС провели дезинфекцию 348 объектов транспортной инфраструктуры, 157 объектов социального обслуживания, 36 объектов МЧС и объектов УМВД и миграционной службы.

«Для обработки зданий сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и других ПСЧ области используют спецтехнику и обеззараживающие средства, — добавили в ГУ МЧС. — Так, специальным хлорсодержащим раствором обрабатываются входные группы и места общего пользования многоквартирных домов, ручки входных дверей и перила, а также прилегающие территории».

ИА «Орелград»