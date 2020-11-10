Залогин признал дефицит антибиотиков в Орловской области

Власти обещают «уменьшить» его к концу недели.

В Орловской области есть дефицит антибиотиков. Это признал глава регионального депздрава Иван Залогин на брифинге для СМИ.

По информации чиновника, дефицит «некоторых групп антибактериальных препаратов» есть не только в Орловской области.

— Сейчас антибиотики начали поступать, но спрос пока выше предложений, — цитирует Залогина пресс-центр регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. — Работа по наполнению аптек необходимыми препаратами будет продолжена.

Также Залогин сообщил, что сейчас «ведется дополнительная работа по закупке, в том числе и антибиотиков, чтобы обеспечить бесплатными медикаментами больных коронавирусом». При этом глава депздрава в очередной раз подчеркнул, что «потребление антибиотиков без показаний врача может привести к осложнениям».

Дефицит с медикаментами в регионе, по предположению властей, должен уменьшиться к концу этой недели.

ИА «Орелград»