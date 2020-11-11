Бюджет Орловской области принят в первом чтении

Правительство снова предложило проект бездефицитного бюджета на три года.

На сессии Орловского облсовета 10 ноября депутаты в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Главный финансовый документ пока бездефицитный и традиционно социально-ориентированный. В облсовете назвали его принятие «знаковым» и отметили рост казны по сравнению с прошлым годом.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания, к первому чтению проекта бюджета общий объем доходов и расходов на 2021 год прогнозируется в объеме 38,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы составят около 20,8 млрд рублей. К слову, бюджет 2020 года изначально тоже принимался как бездефицитный. Однако к концу этого года разница между доходами и расходами казны составила 2,2 млрд рублей.

Традиционно большую часть расходов бюджета-2021 (65 % от общего объема) направят на социально-культурную сферу. Это порядка 25 млрд рублей. На дорожное хозяйство пока заложено 5,5 млрд рублей. На поддержку сельского хозяйства — 1,5 млрд рублей. На финансирование национальных проектов в 2021 году предусмотрено 4 млрд 936 млн рублей.

Муниципальным образованиям в виде трансфертов раздадут 11,5 млрд рублей.

— Сегодня знаковый день. Депутаты областного Совета приняли проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, — прокомментировал законопроект спикер облсовета Леонид Музалевский. — Пандемия коронавируса не отступает и мы видим, что необходимо выделять дополнительные денежные средства, закупать новое медицинское оборудование, в том числе и компьютерные томографы, чтобы мы могли обеспечить больницы необходимыми материалами и медицинским оборудованием. При этом мы видим и положительную тенденцию по формированию бюджета даже в первом чтении. Если на 2020 год мы принимали бюджет в 33 млрд 780 млн, то сегодня мы принимаем 38 млрд 360 млн рублей. Мы видим, что тенденция роста есть.

ИА «Орелград»